美國空軍發布了一項徵求建議書，內容是更換波音B-52H同溫層堡壘式炸機( Stratofortress)的新一代發動機，這是B-52延壽回春計畫的最重要部分。

全球飛行(Flight Global)報導，美國空軍B-52轟炸機，於1955年開始服役，現在的H型，也是1962年就已經問世。美國空軍決定將B-52H繼續服役到2050年，為了更好的飛行性能，終於要更換發動機了。

B-52的TF33-PW-103發動機。(圖/美國空軍)

B-52H機隊使用的普惠TF33-PW-103發動機，這一型發動機也應用在波音707與道格拉斯DC-8客機身上，不過這2型客機早就進了博物館，而B-52H轟炸機仍是現役機種。

The Reason Air Force solidifies options for B-52 engine replacement

目前美國空軍有76架現役的B-52H機隊，每架B-52需要8具發動機，因此最基本需要608具，若再加上額外的備用發動機和輔助設備，總需求量可能會到650具左右。美國空軍在4月23日發表意見書，原版的TF33-PW-103是小旁通比的渦輪扇噴射發動機，美國空軍希望新的發動機也是類似的尺寸，降低更換發動機後的磨合期。

在意見書提出後，立即吸引包括通用電機(GE)、普惠(（Pratt & Whitney )、勞斯萊斯(Rolls-Royce )等發動機製造商的興趣。

GE公司提出的是CF34-10型，該發動機已應用在龐巴迪的全球7500(Global 7500)公務飛機上。普惠公司提供的是PW800發動機，這已用在灣流G500和G600公務機。勞斯萊斯拿出的是BR700發動機，也是為灣流商務飛機的常用發動機。

該計劃在2021年5月決定獎落誰家。

(中時電子報)