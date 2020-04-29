台中房地產市場再添生力軍！悟實建築開發雖是業界的新兵，但領軍的總經理邱明堂，卻是投入房地產市場超過20年的沙場老手。邱明堂20年磨一劍、創立悟實建築團隊，預計下半年在沙鹿區、弘光科技大學附近，將推出第一個透天別墅案，作為創業代表作。

邱明堂透露，沙鹿區透天新案，基地面積約700坪，產品規劃地坪約在20坪左右，建坪在5、60坪，總戶數30戶，主力總價在1,500萬至1,700萬元；預計明年進場的透天新案，位於龍井交流道附近，總戶數42戶。

邱明堂表示，每一塊土地都是獨一無二的，房子不該是大量複製生產出來的「產品」，而是需要因地制宜、善待環境、務實細節的初發心，完成就如專業職人用心精鑄「作品」的態度，是一樣的。因此，悟實建築以「務實」為本，將實在、好住、雋永落實在選地、規劃、建材及施工品質上，給消費者一棟實實在在的「好宅」。

「人造建築，建築造人」，邱明堂認為，好的建築不只是遮風避雨的房屋，如果將居住者未來的生活型態列入思量，建築設計是能反過來改變居住者的生活模式，在此同時也創造最大的空間經濟學，為重視「生活本質」的購屋群體，創造最「適合」的價格區間。悟實團隊推出「務實宅」的理念，將實用設計落實回饋在居住者身上。

舉例來說，邱明堂與建築團隊反覆檢討調整，將餐廳空間放大，讓居住者可以放下長桌，長桌不只是餐桌，也可以是小孩的書桌、媽媽的下午茶桌、爸爸的工作桌、家族聚會的大餐桌，透過長桌來凝聚家人的互動。

又如悟實團隊也在沙鹿新案中，特別規劃女主人專屬的家事空間，讓女主人在幫家人洗衣、摺衣時，也能優雅自在；另外，在別墅的本質「空間綠化」部份，悟實團隊也極盡巧思在社區各角落呈現植栽綠化，讓花草樹木和陽光徐風，散漫在日常歲月中。

(工商 )