中華電信執行副總經理林國豐29日表示，新冠肺炎確實影響全球很多國家推展5G時程，例如，美國及法國將5G頻譜競標時程往後延遲，使得5G建設時程也不得不往後延。台灣5G頻譜競標早在新冠肺炎爆發之前決標，中華電信很早就超前布署5G建設，確定6月底之前需求的5G設備，都能如期進到台灣來，不影中華電信響第3季5G開台目標，但6月之後，不管是5G設備進口或者5G手機上市時程，恐怕都會受到影響。

大陸因之前封城，造成經濟全面停頓，為加速經濟發展，中國3月初推出新基建計畫，以5G帶動AI、Data Center、大數據發展，中國電信三雄相繼釋出高達52萬座的5G基地台訂單，林國豐認為，中國這項政策，將帶動全世界5G相關軟硬體廠商、5G相關技術相當大的拉升效果。

針對中華電信海外布局，林國豐說，中華電信布局海外市場已有很長一段時間，目前在東京、上海、新加坡、泰國、印尼等地都設有海外分公司，尤其在越南河內的胡志明市，中華電信與越南合作data center，已經開始獲利，目前正嚐試拓展到其它國家。

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