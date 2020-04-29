中華電信技術執行副總經理林國豐29日應研華執行董事何春盛之邀，以「科技防疫表現，催化台灣5G產業」為題，線上直播方式談論後疫情時代，台灣5G產業鏈的後勢發展。林國豐表示，全球將走向Always Broadband connected（寬頻隨時連線，ABC）時代，大頻寬、快速且大量連結特性的5G，將扮更顯重要地位。

林國豐認為，台廠仍難在5G核心網及網路設備占一席之地，但是O-RAN組織帶動白牌設備興起，結合像中華電信研發的軟體定義協定（SDN）網路，可以搶到一些5G網路周邊設備的商機。

何春盛認為，從新冠肺炎發生後，台廠在通訊領域的機會，當屬全球正在加速發展的5G，他引用市調機構預估指出，全球至2035年，將有1千億個的連網終端，其中80%透過無線連結。

林國豐表示，在新冠肺炎下的後疫情時代，每一個公司每一人都要隨時隨地保持聯擊（Always Broadband Connected），這將使得電信公司的重要性更為顯著，各界對於高速、大量連結、低延遲的5G都各有期待及著眼點，不管是消費者對遊戲的需求增加，企業大量使用視訊會議，連電信業者也思考不同商業模式，「一個5G，各自想像」。

國內網通設備商對於白牌設備接單機會多所期待，林國豐認為，開放架構下的基地台網路更加智慧化、標準開放化、設備白牌化 、軟體開源化，對台灣網通廠而言非常有利，但並非一 蹴可幾，但剛好中華電信研究院已開發完成SDN交換機、控制器、伺服器的軟體，未來中華電信希望與網通廠結合，將軟硬體設備打包起來，一起前進國外市場。

(工商 )