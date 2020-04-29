受新冠肺炎疫情攔路，包括福斯、戴姆勒與福特等歐美主要汽車大廠第一季業績均不支倒地。這些車廠先前還提到，由於疫情重創導致營運環境情勢不明，因此無法提供全年財測指引。

德國汽車大廠福斯汽車周三（29日）發布第一季財報，營運獲利從上年同期的39億歐元急減到9億歐元，營收也下滑8.3％至551億歐元。

福斯汽車財務長維特（Frank Witter）指稱，全球爆發新冠肺炎疫情，已導致其第一季業績受到打擊。他還補充福斯目前已採取多項因應措施以削減成本，並確保流動性不會陷入枯竭。

本月稍早該業者也撤回全年財測指引，表示疫情持續在全球蔓延擴張，讓他們無法準確預測對消費者需求、供應鏈與生產造成的影響，它還補充營運業績欠佳，加上庫存過高對資本帶來不利影響，導致第一季出現25億歐元的負現金流。

同是歐洲車廠的戴姆勒，上季財報也相當難看。稅後獲利從一年前的21.5億歐元急減到1.68億歐元、營收減少6％到372.2億歐元。

該業者上周預警，未計利息、稅項前利潤（EBIT）與自由現金流在今年預料均下滑。它在當時也提到鑒於肺炎疫情對需求、供應鏈與汽車產能的影響程度未定，使得現階段並無法提供完整財測評估。

至於美國福特汽車業績則更是慘淡，第一季淨損為19.9億美元、預估本季虧損還會進一步擴大，來到逾50億美元。營收則減15％到343億美元。福特把上季疲弱財報歸咎於肺炎疫情，稱疫情衝擊使其第一季獲利至少遭侵蝕20億美元。福特財務長史東（Tim Stone）表示，他們現今目標不僅要度過危機，更要確保有足夠彈性以持續投資未來。

自從上月關閉在歐洲與美國車廠後，該美國汽車公司就積極強化現金儲存，包括取消股息、提取150億美元的信貸額度與發售80億美元未擔保債券等。

(工商 )