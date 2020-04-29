男人想包養女人，但是不見得對方看得上你！南部地區有名男子因為常到某家網咖消費，看上店裡的一名正妹店員，竟然尾隨該女進入後方休息室，用熊抱方式從後面摟住正妹，伸出狼爪一陣掐奶、摸胸、挑乳，嚇得女生大喊色狼，其他店員聞訊趕來，男子才驚慌逃跑，而他竟大言不慚說要「包養」這名正妹。

被告在檢警調查時完全否認犯行，並辯稱他是要包養對方，並未違反正妹意願，直到地院開庭審理時，他才坦承說，他因為經常到這家網咖，發現這位店員很漂亮，於是有了非分之想，一審法官判他6月徒刑，得易科罰金

據被告供承，他見女員工走進機房休息，於是跟著進入房間，房間內沒人，就從後面熊抱受害人，還將手伸入胸罩搓揉胸部，隔著褲子撫摸下體；正妹驚喊抵抗仍然沒有住手的打算，直到外面的店員聽到求救聲音，衝入救人。

一審法官判他6月徒刑，得易科罰金；被害人提上訴，高分院認為，被告是經通緝才到案，而且他未與小敏達成和解，亦未展現補償被害人之誠意，還聲稱自己要包養小敏，嚴重漠視小敏性自主權，犯後態度欠佳，因此撤銷一審原判決，改依強制猥褻罪重判他8月徒刑，可上訴。

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(中時電子報)