南韓夯劇《夫婦的世界》開播至今掀起高熱度討論，飾演正宮的影后金喜愛更受到關注，連現實生活也被放大檢視；53歲的她和54歲企業家老公李燦振結婚24年生活美滿，但近日老公被爆料挪用錢公司億元公款挨告，儘管當地媒體電訪得到尚未收到訴狀回應，消息曝光仍掀起熱議。

綜合韓媒報導，金喜愛的老公李燦振曾被譽為「韓國比爾蓋茲」，1990年創立漢康Hancom公司，之後投入政壇參選國會議員，在2014年至2017年也擔任過Fortis公司代表，目前則是韓國入口網站DreamWiz代表理事；近期卻遭爆出疑似挪用Fortis公款42.9億韓元(約新台幣1.1億元)，已被現任理事提告。

Fortis公司發言人表示，李燦振和另外2名代表盜用公司資金，決定以背信、侵占等罪向3人提告，目前已遞交起訴書，一切將遵照法律程序，配合所有調查；李燦振對此則淡定回應，有聽聞這件事情，「目前還沒收到訴狀」。

金喜愛因《夫婦的世界》再度爆紅，和李燦振的婚姻也意外受到討論，他哀告的消息曝光後，也引起網友熱議，有粉絲替偶像擔憂24年美滿婚姻是否會受到影響。

(中時電子報)