樂天桃猿近年來都是由陳禹勳擔任球隊終結者一職，不過近2場都派王躍霖來關門，總教練曾豪駒說王躍霖是近況最好的後援投手，會暫時讓他擔任終結者一職。

陳禹勳本季一度連4場拿下救援成功，不過25號對上統一獅僅投0.1局，面對4打席被敲2支安打含1轟、1次保送，失掉2分吞下敗投，之後就沒有再出賽，近2場對上富邦悍將，都是由王躍霖在第9局上場關門。

賽後總教練曾豪駒表示，「王躍霖看起來近況最好，球速有壓制，最近讓他當終結者，不過也要看陳禹勳狀況，每場投手的狀況都不同，但躍霖身體狀況、投球品質都很好，先讓他擔任終結者。」王躍霖這2場都拿下救援成功。

而王躍霖則透露其實沒有特別注意自己要丟第9局，上場後只希望完成任務，且今日感覺不錯，盡力去投每一球。不過王躍霖也說，其實今年狀況也不是一直都很好，上周球速就沒有這周快。

此外王躍霖剛升格當父親，他說有了小孩後心裡更踏實，不過也為了照顧小孩，晚上不太好睡，但也提醒自己要多休息，除了照顧小孩也要做好球場工作，他表示會花更多時間兼顧。

(中時 )