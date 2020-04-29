因受新冠肺炎疫情影響滯留印度、馬爾地夫等地的30名國人，在政府的積極協調下，28日先搭機前往韓國轉機，29日晚間21時抵達桃園機場。30名旅客雖然經過2天的旅程，臉上略顯疲憊，但能夠順利回到台灣，仍是直呼「回家的感覺真好」。

新冠肺炎疫情全球肆虐，雖目前有趨緩情勢，但全球各國仍是有不少城市封城，或對入出境旅客或是航班嚴格管制，不少台胞因此受困國外，須要政府積極協調。

因受新冠肺炎疫情影響滯留印度、馬爾地夫等地的30名國人，在政府的積極協調下，28日先搭機前往韓國轉機，29日晚間抵達桃園機場。旅客由疾管局人員統一集合帶領通關，並搭乘防疫計程車前往集中檢疫處。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心表示，印度自3月25日起採全境封鎖，4月14日再宣布延長封鎖至5月3日，目前協調包機載回滯留印度國人，已有143人登記，29日晚間有30名國人會先經韓國轉機返台。

航空公司人員表示，這架自韓國首爾返台班機中，搭載近60名旅客，其中30名為滯留印度、馬爾地夫等地的國人，班機在停妥後，疾管人員上機進行初步檢疫工作，並協助旅客填寫健康聲明卡，旅客在完成檢疫後，依照規定辦理入境通關，同時在領取行李後，前往搭乘防疫車隊。

因受新冠肺炎疫情影響滯留印度、馬爾地夫等地的30名國人，在政府的積極協調下，28日先搭機前往韓國轉機，29日晚間抵達桃園機場。旅客由疾管局人員統一集合帶領通關，並搭乘防疫計程車前往集中檢疫處。（陳麒全攝）

考量印度實際疫情可能比通報世界衛生組織（WHO）的數字還要嚴重一些，因此先回來的30名印度台僑，將比照下周啟動的華航印度專機旅客檢疫規定，一律集中檢疫，相關場所都已安排好。30名旅客以個人或家庭為單位，分配20多輛防疫計程車前往隔離處所；而計程車的駕駛也全副武裝，戴著口罩與防護面具，希望做到防疫滴水不漏。

旅客雖然幾經波折才回國，回到桃機通關時略顯疲憊，一名前往印度旅遊的林姓女子表示，在當地停留將近一個月；她說，當地疫情來的突然，印度政府封城的決定也很倉促，造成物價瞬間爆漲了好幾倍，但是人民展現高度自覺性，都會戴上口罩。

另一名王姓旅客說，因為封城在印度停留了一個月，「在等待的過程中很痛苦」，回到台灣當然很高興。

還有一位被派到印度工作的旅客說，因為疫情封城關係，不能如期回台，也在印度多停留一個月，這段時間中，同事們輪流外出買東西，其他時間都待在屋內，物價明顯變貴許多。

因受新冠肺炎疫情影響滯留印度、馬爾地夫等地的30名國人，在政府的積極協調下，28日先搭機前往韓國轉機，29日晚間抵達桃園機場。旅客由疾管局人員統一集合帶領通關，並搭乘防疫計程車前往集中檢疫處。（陳麒全攝）

因受新冠肺炎疫情影響滯留印度、馬爾地夫等地的30名國人，在政府的積極協調下，28日先搭機前往韓國轉機，29日晚間抵達桃園機場。旅客由疾管局人員統一集合帶領通關，並搭乘防疫計程車前往集中檢疫處。（陳麒全攝）

(中時 )