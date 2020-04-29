宜蘭縣五結鄉農會黃姓技工涉嫌監守自盜，疑取走客戶存放在保管箱的財物，警方清查目前至少有17人受害，今天（29日）警方在羅東鎮已將黃男拘提到案，黃男涉案程度正由警方釐清中。

五結鄉農會總幹事李林欽表示，農會裡保管箱有1300個，現有700至800個已出租，4月13日有承租戶反映物品遺失，翌日該名承租戶詳述失竊物品，農會遂報警處理，經內部調查後，發現有31支出租客戶副鑰匙遺失，另有17支副鑰匙封套疑遭拆封。

李林欽表示，經清查監視系統後，發現保管箱業務代理人、資訊室技工黃姓男子，在2月16日、3月22日兩天假日進入農會，將3支監視器往上移，還拔掉監視器總電源。

李林欽形容，農會的保管箱堪稱是銅牆鐵壁，只要按照SOP處理，絕對沒有問題，孰料百密一疏，黃員趁2名主管請假，藉保管鑰匙之便，假日進入農會前一天，又稱已上了能讓假日時打不開的「時間鎖」，利用假日時進入農會。

(中時 )