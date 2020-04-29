德國外長馬斯今天發表旅遊警示，至少到6月14日為止，都不要恢復跨國旅行。

馬斯告訴媒體，德國不可能在毫無憂心下，逕行發布旅遊建議。他說，在針對全球的旅遊警示上，德國會與歐洲各鄰國共同協調合作。

馬斯說，德國希望在6月14日之後，就不必再發布旅遊警訊，但「我們現在不能做出任何判斷。」馬斯在3月17日，針對全球遊客發布旅遊警訊。

他表示，過去4個星期，德國一共遣送24萬名來自全球的觀光客出境，但夏天不會再進行類似方案。

(中時 )