疫情令人憂 德國發警訊：6月14日前莫恢復國際旅行 22:432020/04/29 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國金融重鎮法蘭克福的黃昏。德國外長今天再度發布旅遊警示，呼籲6月14日之前避免國際旅行。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國外長馬斯今天發表旅遊警示，至少到6月14日為止，都不要恢復跨國旅行。 馬斯告訴媒體，德國不可能在毫無憂心下，逕行發布旅遊建議。他說，在針對全球的旅遊警示上，德國會與歐洲各鄰國共同協調合作。 馬斯說，德國希望在6月14日之後，就不必再發布旅遊警訊，但「我們現在不能做出任何判斷。」馬斯在3月17日，針對全球遊客發布旅遊警訊。 他表示，過去4個星期，德國一共遣送24萬名來自全球的觀光客出境，但夏天不會再進行類似方案。 (中時 ) #德國 #新冠肺炎 #疫情 #旅行 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情還在燒 美德領袖喊話 解封不急 04:092020/04/25 財經要聞 疫情讓德法重修舊好 04:092020/04/26 專題周報 失業的藝術家 04:092020/04/26 專題周報 潔絲娜崩潰剖屍飆演技 01:102020/04/26 娛樂新聞 二戰最強單兵 一人毀掉21輛坦克 08:512020/04/26 歷史 為防疫情擴散！黑龍江實施超長隔離期「14＋7＋14」 10:522020/04/26 兩岸 14檔雙低一高 吹補漲風 04:102020/04/27 證券．權證 封殺陸防疫外交 德政府內部信曝光 12:502020/04/27 國際 14歲女遭變態父子輪流侵犯 囚6年生3子 21:472020/04/28 兩岸 墾丁民宿五一訂房 九成掛蛋 04:102020/04/29 財經要聞 國際熱門新聞 疫情令人憂 德國發警訊：6月14日前莫恢復國際旅行 - 國際 準備接班？韓國會報告：金與正將繼承血統 - 國際 金正恩真沒病！韓高官點出神隱關鍵 - 國際 延續金氏王朝血脈 金與正恐比金正恩更殘暴 - 國際 專家稱陸澳吵架只是說說而已 彼此都需要對方 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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