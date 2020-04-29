奧斯卡影帝湯姆．漢克斯夫婦雙雙確診新冠肺炎後已康復，走過疫情，這對模範夫妻的感情更讓人羨慕。早在幾年前，他們就相伴度過癌症威脅，是好萊塢僅存的愛情童話之一，一見鍾情串起長達30多年的緣分，牽手至今。

湯姆．漢克斯（Tom Hanks）3月12日透過社群網站IG宣布他和妻子麗塔．威爾森（Rita Wilson）在澳洲確診COVID-19（新冠肺炎，一稱武漢肺炎），是第一對確診的好萊塢夫妻檔。

透過IG上傳照片、分享隔離心情，湯姆．漢克斯頭戴棒球帽擁著老婆入鏡，同是63歲的兩人穿著居家服、神情放鬆，眼角是自然展開的皺紋。沒有好萊塢巨星架勢，只看見一對老夫妻患難與共的真情。

湯姆．漢克斯夫婦曾確診新冠肺炎，並上傳居家隔離的照片。（圖片來源：IG @tomhanks）

2周後夫妻倆結束療程和居家隔離，從澳洲返回洛杉磯，好萊塢鳳毛麟角的愛情神話，又一次在他們身上得到應證。

這不是湯姆．漢克斯夫婦第一次攜手面對疾病、甚至死亡的威脅。

2015年麗塔．威爾森罹患乳癌，就曾大剌剌交代身後事：「我說如果發生了什麼事，我比你早走的話，有幾件事希望你能辦到，」麗塔近期在訪談節目中回憶當時的夫婦對話，「第一就是，你要給我好好傷心一段時間……否則我作鬼也要來找你！」語畢全場哄堂大笑。

「第二件事，我希望你幫我辦一個派對，幫我慶祝，希望大家都來唱歌跳舞。」這就是麗塔──幽默開朗，面對生死也坦然豁達。她和湯姆．漢克斯有好多共通點：愛說話、淡泊、平凡，尤其從不把自己當明星的作風，訪問麗塔的主持人凱莉．克萊森（Kelly Clarkson）感嘆，這在好萊塢簡直是稀有動物。

這或許能解釋為什麼倆人30多年前初識就一拍即合，「我很愛聽故事，誰能把故事說得好，我就會心動，」麗塔回憶。有人說要結婚就選那個讓你哈哈大笑的人，湯姆．漢克斯夫婦毫無疑問是彼此的開心果。

兩人1984年因合演一檔電視喜劇而相識，彼此都坦承見到對方第一眼就「很有感覺」。14歲出道、影視歌三棲的麗塔比湯姆更早踏入演藝圈，所以早在相識前湯姆就看過麗塔演的電視劇，覺得「這女孩真可愛」。

螢幕上的可愛女孩就在眼前，但當時只有23歲的湯姆仍處於一樁不愉快的婚姻中。太早結婚、原生家庭的破碎讓他充滿不安全感，卻已生下兩個小孩。湯姆和麗塔1985年再合演電影，已是摯友的兩人在湯姆辦妥分居後，開始以情侶姿態公開現身。

1987年湯姆．漢克斯終於辦妥離婚手續，隔年和麗塔結婚，至今攜手走過30多個年頭。湯姆與前妻所生的一子一女，以及和麗塔所生的兩個兒子曾一起公開現身，相處融洽。這個愛情童話的起頭不算平順，卻跌破眾人眼鏡地歷久彌堅。

曾有記者問湯姆．漢克斯祕訣是什麼，他說真實的婚姻不像電影一樣美妙，「但我們都知道不論發生什麼事，都會陪在彼此身邊。」

2018年結婚30週年，湯姆．漢克斯上傳1988年的結婚照和近照作對比。(圖片來源：取自IG: tomhanks）

麗塔曾說遇見湯姆之前，她不知道相愛是什麼，而一樁成功婚姻或許不僅僅是愛情而已。

1993年賣座電影《西雅圖夜未眠》讓湯姆．漢克斯成為浪漫喜劇男主角第一人選，可能沒多少人記得，麗塔也在這部電影中軋上一角，飾演湯姆在劇中的死黨。這對照了他們在現實生活的關係──是夫妻、是摯友，更是彼此職業生涯中最堅實的支持者。

1995年湯姆．漢克斯憑藉《阿甘正傳》拿下奧斯卡影帝，台上哽咽感謝麗塔：「這個和我共度人生的女人，教會我、每天用行動告訴我，愛是什麼。」

2002年大賣的喜劇《我的希臘婚禮》 更是夫妻倆共同監製的作品，劇中對希臘大家庭深刻又詼諧的描寫，正是擁有希臘血統的麗塔親身體驗。

擁有多項獎座的湯姆．漢克斯早在1992年就在好萊塢星光大道（Walk of Fame）擁有表彰他的一顆星，麗塔則直到2019年才名留星光大道。當時已許久沒公開露面的湯姆，頂著一臉花白大鬍子陪在老婆身邊，滿是驕傲笑容。

欣賞、支持彼此的成就，這對相伴1/3世紀的愛侶現在最愛的休閒活動是露營，他們會趁深夜進入營地，安靜地不讓人察覺巨星就在身邊。一如既往地低調樸實，作一對相伴到老的平凡夫妻，已是莫大幸福。

(中時電子報)