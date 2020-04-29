華盛頓著名網路媒體《政治界》(Politico)今天在其網站上公開道歉，指其網站在上周五(24日)刊出的一篇有關美國總統川普欠大陸的中國銀行高達數千萬美元的報導內容有誤，在進一步獲得新的訊息後發現川普並非中國銀行一項位於曼哈頓地產交易的債務人。網站在獲知更新過的文件與訊息後，2次更新內文與標題並公開致歉。

Politico網站24日刊登文章爆料稱，川普欠大陸的中國銀行數千萬美元貸款即將到期，同時藉此批評川普在指責民主黨總統競選對手拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）與陸資企業合作關係密切，自已在紐約曼哈頓的一座持有股權的房產卻私下向中國銀行貸款高達2.11億美元，而這筆欠款亦將在2022年到期。

Politico一向以在華盛頓政界爆料負有盛名，這篇報導被視為引爆美國2020年總統選戰的第一顆炸彈。而且川普持有股權的大廈向陸資銀行貸款，將使得川普的攻擊中國競選策略大受影響。拜登在上周的競選活動中，也曾引用Politico的報導來攻擊川普言行不一。

不過，Politico隨後發現其報導所根據的文件過於老舊，編輯人員使用過時資訊造成錯誤理解，因此2度更改標題與內容，並在網上刊文表達歉意。

At least they admit it. The Failing @nytimes & @washingtonpost never correct their Fake Reporting! https://t.co/3aUKA4826K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

川普也為此在其推特上表示，至少這些體還知道認錯，像《紐約時報》、《華盛頓郵報》就算錯誤的假新聞也不會更正。

原文報導指稱，位於曼哈頓的曼哈頓美洲大道1290號大樓與中國銀行等多家銀行於2012年一筆近10億美元的融資交易，川普的企業擁有該大樓的部份股權。因此川普擁有的企業因此欠陸資銀行數千萬美元，且貸款將於2022年到期。

Politico網站說，當時白宮和川普企業拒絕對此筆商業記錄發表評論。但事後中國銀行發表聲明，指稱該交易在完成不久後已出售並進行證券化，因此不存在與川普企業之間的債務關係。隨後，負責這筆交易及證券化的富國銀行（Wells Fargo）亦提示2017年的文件，顯示中國銀行在文件中被錯誤列為債權人，並將於2022年到期，目前富國銀行正在採取步驟進行文件更新。

Politico網站的聲明說，該公司承諾致力於新聞事業發展，但很遺憾在文件記錄有誤的情況下未能對讀者兌現承諾。

(中時電子報)