新冠肺炎疫情爆發，為了避免病毒找上門，全民興起「勤洗手、戴口罩」，團結抗疫。不過，有報導指出，洗完手用「烘乾機」恐孳生更多病菌。對此，台大醫院小兒部主治醫師、中央流行疫情指揮中心諮詢委員李秉穎表示，重點在於有沒有做「摩擦」的動作。

洗完手反而更髒？日前有研究指出，清洗乾淨，使用烘乾機烘乾的手，汙染程度竟是用洗完手用擦巾擦拭的10倍！原來是烘乾機的氣流反而增加細菌在空氣中傳播的機會，若沒有定期更換濾網，吹出的風會更髒。

不過，台大醫師李秉穎卻認為，烘手機去除病原的效果較差原因，和「風吹細菌」無關，主要烘手時是少了「手部摩擦」的動作。李秉穎表示，「以前的腸病毒試驗，就發現物理摩擦對於去除手部腸病毒的重要性。擦手紙具有物理摩擦去除病毒的效果，烘手機則無。」

貼文一出後，果然讓人長了知識，有民眾提問「所以這跟用75%酒精，但不擦拭就無用的意思差不多？」李秉穎則表示「若手上沒有髒污，酒精可直接殺病毒，有沒有摩擦並無所謂。不過當手上有髒污，使用酒精效果不佳，必須濕洗手，此時就需要手掌互相摩擦，跟擦手紙的道理一致。」另外，若用烘手機時，增加摩擦的動作，清潔效果也會比較好。

(中時電子報)