台北市議員李明賢爆料，台北市長柯文哲多次與錢櫃董事長練台生吃飯，對此柯文哲29日否認，並說「那是小英，不是我」。（范揚光攝）

王浩宇怒po柯文哲fb粉絲數監測圖，提醒柯粉別害死阿伯。(圖/擷自王浩宇fb)

台北市長柯文哲今（29）日前往議會，進行「林森錢櫃火災專案報告」時，柯表示「自己沒有到練台生家吃飯，那是小英不是我」的說法，企圖撇清與練台生關係。雖事後解釋為「開玩笑」，桃園市議員王浩宇怒po柯文哲fb粉絲數監測圖，提醒柯粉出征剛好就好，否則害死阿伯(柯文哲)。

王浩宇今日集中炮火越界監督柯文哲，有台北路牌砸到機車騎士、北市林森錢櫃消防設備根本沒檢查、柯市府根本是沒殺人的殺人犯等等。而對有些柯粉留言挑釁，王浩宇乾脆po出柯文哲fb粉絲數監測圖，線形像山崩似急速下跌，人氣盡散。網友消遣指出：「今天下午2點左右他有道歉，就有回升那麼一點點了」，「說不定大部分的柯粉只是公關公司來的，他們也不在乎阿伯聲量，只在乎領錢」。

到練台生家吃飯一事，蔡英文已回應表示，「我沒有到過他家吃飯過」。而柯文哲在議會表示，1年內絕對沒有到練家吃飯；，4年前好像有、剛上任好像有，有去過2次，後來沒有，除了拜訪媒體行程或上節目坐一下。

(中時電子報)