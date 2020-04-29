去(108)年她在微博曬出自拍照，有眼尖網友卻發現照片疑似開美肌和美妝效果，質疑和以前的她有點不一樣。(圖/ 摘自陳德容微博)
去(108)年她在微博曬出自拍照，有眼尖網友卻發現照片疑似開美肌和美妝效果，質疑和以前的她有點不一樣。(圖/ 摘自陳德容微博)

45歲陳德容出道至今逾30年，因拍攝瓊瑤劇大紅，優雅氣質和充滿仙氣的外表，讓她一直是瓊瑤劇迷心中的女神，儘管先前曾被網友抓包自拍開美肌，但她仍保養得宜，被讚「美過18歲」；而今(29)日據《聯合報》報導，她已在去年8月和小開老公王贊策結束8年婚姻關係。

陳德容13歲時被瓊瑤相中，在《梅花三弄》系列以楚楚可憐的形象爆紅，瞬間成為當時眾人的「玉女代表」，說哭就哭、哭到觀眾心坎裡的演技也引起轟動；先前她受訪時被問到如何哭得漂亮，她也大方地說「要哭不哭，淚不要滴下來最美」。

去(108)年她在微博曬出自拍照，凍齡美顏被許多粉絲稱讚，佩服她保養得宜，但有眼尖網友卻發現照片疑似開美肌和美妝效果，質疑和以前的她有點不一樣；不過，死忠粉絲卻不以為意，紛紛表示「我魂牽夢縈的女人」、「太有魅力了吧」、「跟18歲沒差多少啊」。

據《聯合報》報導，陳德容受訪時證實在去年8月已和老公離婚，但拜託大家不要去打擾前夫，因為對方是圈外人，希望不要影響他和家人的生活；兩人分開後仍還有聯繫，在路上遇到就像是朋友一樣會打招呼。

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(中時電子報)

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