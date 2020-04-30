三星電子29日公布第一季業績，新冠肺炎疫情期間，遠距辦公帶動雲端需求，推升三星的晶片業務，推動營業利益年增3.4％，不過疫情仍衝擊手機、電視和其他產品銷售，三星預估第二季營業利益恐下滑。

受此影響，三星29日股價下跌0.2％，收在5萬韓元。

三星第一季營業利益年增3.4％，升至6.4兆韓元（約52億美元），營收年增5.6％至55.33兆韓元，但淨利年減3.15％，降至4.88兆韓元。

新冠肺炎大流行期間，遠端辦公帶動三星晶片銷售，三星第一季半導體部門營收大增22％。不過三星其他業務則受到供應鏈緊繃和消費者需求萎縮衝擊。儘管三星在二月推出新系列手機，但手機部門第一季營收仍年減4％。

三星29日示警，疫情期間商店仍然關閉，而且消費者在經濟衰退時期往往會縮減支出，第二季市場對三星手機、家電和顯示器的需求可能進一步下滑。

三星手機部門總裁李鐘敏（Jong-min Lee）指出，部分國家的確診人數開始減少，但目前仍不清楚經濟好轉反映在公司獲利上，需要多久時間。「實質經濟復甦需要一點時間，公司仍難預測第二季需求下滑幅度。」

然而李鐘敏強調，三星仍會如期在2020年稍晚推出新款折疊手機和Galaxy Note手機。

三星2020年的業務狀況可能維繫在晶片事業，近幾年來晶片部門獲利超越手機部門。三星2019年半數營業利益由晶片部門貢獻。

三星的成功將取決於如何不受長期全球經濟衰退衝擊，以及旗下工廠供應鏈中斷回復的速度。

有別於其他競爭對手，三星的製造據點更分散。反觀勁敵蘋果，手機產品主要在大陸生產。由於市場需求低迷和製造工作中斷，蘋果延後生產旗艦iPhone機種一個月。

(工商 )