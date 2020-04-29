原本可能是今年天文奇觀的阿特拉斯彗星(Comet ATLAS C/2019 Y4 )，已經在我們眼前瓦解了，哈伯太空望遠鏡的觀測發現，彗星已破碎為30塊。

太空網(Space.com)報導，阿特拉斯彗星在2019年12月29日被發現，之後彗星開始迅速變亮。然而，在3月中旬，彗星又開始突然變暗，原因是彗核的冰芯已經開始破裂，這是頗罕見的事，因為它還沒有很接近太遠，與地球相距1.46億公里就開始分解了。

對天文學家來說相當幸運的是，哈伯太空望遠鏡成功捕捉到這顆彗星的滅亡過程。4月20日，哈伯觀測到彗星分裂成30個碎片，幾天後的4月23日，只發現了25個碎片，可能是被其他碎片遮住了。

Comet 2019 Y4 (ATLAS) may become very bright - See its orbit

加州大學洛杉磯分校（UCLA）行星科學和天文學教授大衛‧傑威特(David Jewitt)說：「兩天之內，彗星發生了很大變化，以至於我們還很難將彗星的整個動態圖做出來。」

馬里蘭大學，哈伯第二觀測小組負責人葉全志( Quanzhi Ye)說：「這真是奇景，因為我們很少看到彗星突然的碎裂。大多數破碎的彗星，通常太小、太暗而看不見，如今能夠被清楚的拍攝，每十年也只會發生一次或兩次。」

這樣的突發事件，能幫助科學家更好地了解了彗星，以及它們分裂的方原因。研究人員表示，彗星比我們想像的更不紮實，類似的情況似乎很普遍。

這對於天文觀測愛好者來說，顯然就是壞消息，可能它就不會耀眼的出現在夜空之中，但另一種看法認為，如果這些碎片仍然能安全繞過太陽，並且在5月23日最接近地球，也許我們能看到一群彗星在天際，但是這樣的機率並不高。

4月24日，哈伯太空望遠鏡慶祝運作30週年。在過去的30年中，哈伯進行了超過140萬次觀測，發現了宇宙中的4.7萬個物體，使我們看到了宇宙的真正美麗。

(中時電子報)