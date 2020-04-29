45歲陳德容因演出瓊瑤劇爆紅，2011年嫁給房地產商王贊策，未料近日接受媒體專訪，坦言早在去年8月簽字離婚，而在她宣布離婚的前一天，曾在臉書發文感嘆「珍惜當下」。

陳德容28日在臉書發文：「人不是幸福時才想到感恩，而是懂得感恩時才會幸福！」文末還Tag標記「#願你遇到的人都是溫暖的」、「#感恩的心」、「 #珍惜當下」，心中似乎有感而發。

而據《聯合報》報導，陳德容透露雙方是和平分手，大讚前夫是好人，兩人現仍是朋友，希望外界別因此去打擾對方。

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(中時電子報)

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