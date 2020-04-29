曾以《蘿拉快跑》紅遍全球的德國男星莫里茲布雷多，最近在驚悚推理片《抽屍剝繭》嘗鮮扮演法醫，因自己女兒遭到綁架命在旦夕，只得按綁匪要求「抽屍剝繭」從一具具屍體中、逐步找出女兒的下落。

該片改編自「德國史蒂芬金」費策克的暢銷小說，並由《顫慄異次元》奇幻名導克利斯汀艾瓦特執導，有趣的是，導演艾瓦特同時是Netflix炙手可熱的愛將，近期疫情肆虐下、還以新創影集《柏林犬》立下大功，但莫里茲布雷多卻對Netflix毫不買帳，迄今仍敬謝不敏。

莫里茲布雷多日前接受德國最大的商業媒體《商報》專訪時，說出為何不想效力Netflix的原因，他直言受到Netflix的影響，觀影人次正逐年減少，「電影院正逐漸失去往日的地位。」但他最憂心的是電影的多樣性也在減少，這意味著投資者對市場風險的恐懼正與日俱增。

曾以《蘿拉快跑》、《靈魂廚房》及奧斯卡電影《慕尼黑》紅遍全球的他，20多年來一直是德國影壇的真正明星，即使Netflix、Apple TV ＋ 在市場上取得巨大成功，看來似乎是他的「額外機會」，但他迄今卻依然只想「效忠電影」，甚至抨擊他們刻意廢了明星制度，「當觀眾對30萬演員滿意時，幹嘛還要花2000萬美金請強尼戴普？」還幽默拿「空服員」來比擬演員現今處境，「曾經是很酷的職業，現在卻成了服務業。」

(中時 )