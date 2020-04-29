敦睦艦隊官兵染疫案，本週因錢櫃大火而移轉焦點，不過國民黨繼在立法院推動調閱小組，將再持續出招！有別於國防部調查小組、立法院調閱小組，國民黨立院黨團總召林為洲下週將在司法及法制委員會提出，要求法務部比照「美國夫婦確診案」進行司法調查，由檢方依刑法追查真相。

國民黨今天中常會，包括田方倫、江碩平、李傅中武、楊博仁及高思博等人，紛紛就敦睦艦隊案調閱資料，卻被綠營指「動機不單純」，以及全案追查進度，要求黨團說明，並以「統帥無能，累死三軍」，建議立院黨團持續追究蔡總統責任。

據指出，林為洲解釋，上周成立調閱小組，國民黨刻意把航跡圖、船舶日誌等四項記錄資料放進調閱小組名稱，重點在於有無「祕密任務」，若有「祕密任務」就會牽涉到總統職權，但民進黨為了遮掩，只要調閱小組，不要四項資料放進名稱。

此外，調閱小組必須國防外交委員會的立委才能參加，但民進黨人多，每次要調閱資料，國民黨一表決就輸，行政部門也不見得願配合，以前國民黨針對促轉會「東廠風波」成立調閱小組，民進黨不敢不讓國民黨成立，但要調閱line對話等通聯紀錄，就以人數優勢否決。

中常委高思博建議，立院調閱小組是有別於司法的「立法調查權」，之後也須提出調查報告，國民黨除可積極參與，從報告中究責，也可讓外界知道民進黨阻撓立法調查權。

「戰場還沒結束，下週就會繼續。」林為洲說，本週雖因錢櫃大火，移轉敦睦艦隊的焦點，但下週調閱小組正式成立，開始向國防部及海軍調資料，屆時民進黨繼續反對、杯葛及遮掩，國民黨就繼續凸顯，人民就會了解民進黨害怕調查，知道「其中必有詐」。

他也透露，除了國防部已成立調查小組，必須提出報告；此外，他下週也會在司法及法制委員會要求法務部展開司法調查，如同桃園地檢署偵辦美國夫婦確診返台，觸犯特別法、傳染病防治法，以刑法偵辦，若隱匿疫情將面臨兩年以下徒刑、200萬元以下罰金，查明醫官或艦隊有無隱匿疫情。

(中時 )