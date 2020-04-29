中視50週年台慶-瓊瑤經典戲劇回顧 陳德容美得出水

資深玉女陳德容，擁有一雙水靈靈的大眼睛與楚楚可憐的氣質，當年憑著主演瓊瑤電視劇《梅花三弄》走紅，未料今晚卻傳出她8年婚姻破局，已在去年離婚地產小開老公王贊策，震撼演藝圈。回顧陳德容過去情史，最令人印象深刻地，非屬她與聯合報董事長王文杉的3年情。

「瓊瑤女郎」陳德容年輕時曾與現任《聯合報》董事長王文杉交往3年，當時王文杉因為看到《梅花烙》裡面的陳德容，對她驚為天人，兩人交往後更一心想結婚，不過有傳王家反對學歷低的女星當媳婦，導致戀情破局，但已被陳德容姊姊否認。

後來陳德容也親自揭密與王文杉分手主因，她說男方想走入家庭，但她無意這麼早定下來，兩人還沒時間坐下來詳談，就被外界爆料分手。

之後陳德容與王贊策熱戀，新歡舊愛從留美高學歷、顯赫家世與職業，都被外界認為超相似，兩人更在2011年低調成婚，還是當了「王太」，任誰也想不到這段才子佳人組合，仍是敵不過聚少離多而破局。

(中時電子報)