沒想到新冠肺炎疫情全球延燒，竟然讓世界知名的球星貝克漢（David Beckham）親自問候台灣。日前，貝克漢在臉書發文，向「在台灣的家人們尋求一些建議」。受到國際大明星的點名，網上引起一陣轟動，沒想到甜蜜的謊言隨後就被拆穿，這只是一場讓國人自嗨的騙局而已。

因疫情嚴峻，歐洲各國下令「封城」，當地民眾非必要不得外出，在家自主管理的日子讓許多人悶得發慌，竟讓國際足球明星貝克漢在臉書上直接點名台灣，表示希望「像家人般的台灣朋友」可以提供他一些如何保持安適、保持樂觀，還有逗小孩開心的「小撇步」。許多國人是驚訝伴隨著喜悅，台灣被國際看到了！引起網上熱烈迴響。

疫情期間，國際足球明星貝克漢在臉書上直接點名台灣，表示希望「像家人般的台灣朋友」可以提供他一些如何保持安適、保持樂觀，還有逗小孩開心的「小撇步」。（摘自臉書）

不幸的是，這可能只是場精心策劃的媒體操作。一位自由記者在推特上揭露，這篇看似平常的臉書貼文，其實背後大有玄機，認真一看可以發現，此篇貼文的IP投放地區「只放在台灣」，也就是說，若在其他國家看貝克漢臉書，就看不到這則貼文了。

So this is interesting. April 18 @dvdbeckham on his Facebook page made a positive post about Taiwan and staying safe. But post can only be seen INSIDE of Taiwan, and not in other countries, such as Sweden or even Japan where I am now. He probably restricts post after IP address. pic.twitter.com/O0bbCHO4Gm — Jojje Olsson (@jojjeols) April 24, 2020

仔細查看該貼文就可以發現，PO文的閱讀權限是「自訂」，此外，該則貼文下多數留言、按讚網友都是台灣人，明顯和以往貝克漢貼文有出入。許多人還以為台灣成功躍上國際舞台，沒想到名人點名的背後真相，只是一場媒體行銷，讓國人自嗨而已。

仔細查看該貼文就可以發現，PO文的閱讀權限是「自訂」。（圖摘自PTT）

消息曝光後，網友表示「呵呵，大內宣」、「怎麼有玻璃碎掉的聲音？」、「所以是在業配什麼？」

(中時電子報)