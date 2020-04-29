川普在白宮當場斥責引用錯誤數據的記者

一名美國媒體記者周二公開向川美國總統川普道歉，他在川普會見佛羅里達州長時提出問題，要求川普解釋為何韓國為民眾進行病毒篩檢的比例竟然是美國的5倍。川普首先對該記者提出的數據表示疑問，經過幕僚提示正確數據後，川普反譏「這就是為什麼沒人認識你，包括我在內。」該名記者隨後也對引用數據錯誤公開致歉。

據《福斯新聞》報導，川普在白宮橢圓形辦公室會見媒體時，有媒體記者提問：為什麼韓國民眾的病毒篩檢比例是美國的5倍？川普首見表示他不相信這個數字，並詢問記者所屬的媒體名稱。記者稱自己是雅虎記者，而且堅信數據無誤。

白宮防疫小組專家德博拉．伯克斯（Deborah Birx）博士很快地證實記者確實搞錯了數據，她指出，根據新冠病毒追踪計劃和美疾控中心（CDC）的數據，到4月28日為止，美國每100萬居民中有16959人進行檢測，而韓國每100萬人中有11869人進行了檢測。

川普隨即反唇相譏：「那個雅虎的，你要道歉嗎？這就是為什麼你為雅虎工作，而且沒人知道那是什麼，也沒有人認識你，包括我在內。」

In the Oval Office, I asked about test rates and infection rates compared to South Korea. President Trump and Dr. Birx said I was wrong that they've done more tests per capita. Trump said I should apologize. They did not address multiple questions about our higher infection rate. — Hunter Walker (@hunterw) April 28, 2020

報導說，幾位主流媒體記者對這位雅虎的記者表示支持，並在推特上指責川普的態度過於嚴厲。這位雅虎記者韓特．沃克(Hunter Walker)則在推特上向川普道歉，自稱是因為看錯圖表才引用了錯誤數據。不過他也同時表示，總統仍未答覆為何美國人的感染率特別高。

(中時電子報)