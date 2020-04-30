45歲的瓊瑤女郎陳德容，2011年2月閃嫁地產富商王贊策，王子公主的結合一度成為佳話。不過她29日對外證實，去年8月已簽字離婚，結束8年婚姻。她的姊姊陳雅容透露，妹妹離婚主要是因為夫妻倆婚後聚少離多，兩人都常飛來飛去，各有各自的世界，慢慢發現做朋友比較好，離婚絕對沒有小三、外遇等問題，是雙方冷靜溝通後決定平和分開，且離婚後也還是朋友，至今仍有聯絡。

陳雅容說，陳德容本來不想講私人的事情，但最近剛好和潘怡良合作聯名產品因此受訪，被問到婚姻狀態時，不想欺騙，才自然地公開。被問贍養費問題，陳雅容說，他們之間也沒有財產或贍養費的問題，是講好了就決定分開，而且沒有小孩也相對單純。至於婚姻難以維繫與沒生小孩是否相關？她說他們本來就是抱持「有就有、沒有就沒有」的自然態度，兩邊父母都很開明，從沒有給一定要生小孩的壓力。

由於他們原本就認識很久，又都是教友，且是平和決定分開，離婚後，陳德容也沒有太多的情緒波動，她也不會因此就排斥再談戀愛或再度步入婚姻的可能，家人也很健康看待這件事，畢竟緣分真的很重要，遇到適合的就結婚，發現不適合也不一定要等到變成怨偶再分開，變回朋友也許對他們都更好。

陳德容婚後其實一直都仍維持工作，經常出席時尚活動，不過因為疫情影響，最近幾個月已經推掉大陸兩、三個真人秀邀約，廣告活動也都取消或延期，近期就先留在台灣陪媽媽。喜歡演戲的她，也很期待回台灣拍戲，只要有適合的好角色她也會爭取演出。

(中時 )