關於肆虐全球的新冠病毒起源，至今仍眾說紛紜，連科學界尚未有定論，但疫情起源地武漢市內的武漢病毒實驗室，一再被美方指責為外洩病毒的起源地，並正加緊調查中。對此，武漢病毒研究所所長袁志明再次否認病毒起源源自該實驗室，除了強調至今病毒起源仍是謎，並引用劍橋大學的研究指出，在美國流行的新冠病毒變體比大陸的還要更「原始」，出現時間可能更早。

據路透社報導指出，由於武漢病毒研究所距離最早發現病毒的華南海鮮市場，讓外界一直有傳聞病毒是在該實驗室人工合成，但此類陰謀論已被《刺胳針》等國際期刊否定，並指出當前證據顯示新冠病毒是自然形成。不過自美國總統川普再次將矛頭對準大陸，聲稱陸方必須為此負責之外，並指出美方正在調查該實驗室是否為疫情起源。

報導指出，病毒為人工合成的相關陰謀論中，最早起源於印度理工學院一篇論文稱冠狀病毒中的蛋白質與愛滋病的蛋白質高度相似，此外，俄羅斯也有科學家認為，2003年爆發的SARS與上世紀的愛滋病毒，都來自實驗室。不過不少科學家認為新冠病毒起源於野生動物，且蝙蝠與穿山甲可能是病毒宿主。

對此，袁志明在回覆路透社書面提問時表示，病毒來自武漢病毒研究所的說法是「惡意」且「憑空捏造的」，不僅與所有證據矛盾，且該研究所也沒有設計與建構新病毒的意圖與能力，且新冠病毒基因組也沒有人工合成的跡象。

袁志明進一步分析，近年科學家認為，目前人類已知的七種新冠病毒都源自於蝙蝠、老書或者其他家畜。至於病毒是否可能從實驗室外洩，他則表示該實驗室有嚴格的安全程序。

關於病毒起源，袁志明表示目前還沒有答案，不過他引用劍橋大學遺傳學家佛斯特（Peter Forster）的研究指出，在武漢流行的新冠病毒早已突變，而在美流行的新冠病毒，起源時間比大陸的還早。至於武漢病毒研究所是否願意對病毒大流行展開的國際調查給予合作問題時，袁志明回答說，目前他還不知道有這樣的機制，但他的實驗室一直堅持例行檢查。

(中時電子報)