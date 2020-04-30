學習無邊界，加速器孵育未來人才

新北市首創全國「生活科技教育前瞻領航計畫」，透過軟硬體等資源投入，建置多功能生活科技教學工坊（Techshop）及跨域實創教育廊帶（D.School），強調培養橫向整合的素養與跨領域學習，以生活科技學科連結各領域及重大議題，透過「實作」與「創造」營造跨領域協作學習的情境，並深入情境脈絡，引導學生探究社會現象並發展跨界創新知能，以期「跨」出新創意、新價值，讓學生不用出國就有「創意自信」的學習氛圍，啟發「無邊界學習」，培育未來人才。

DT聯盟發揮學生無窮創意

女力動手實作更添學習趣味

動手實作發揮「想」、「做」、「用」精神

另為提升教育競爭力，新北市自108學年度開始採用並結合美國矽谷企業加速器的概念，將原旗艦計畫轉型為「新北創新教育加速器計畫」，打造全國首創官方教育加速器，加速從無到有的創新想法，在短時間內幫助具備一定基礎的團隊，導入協作或共創的支持系統，使得創新想法得以升級為成熟可行的方案，以爭取更多資源投入，實現跨教育階段校際間資源共享與互助合作。

DT策略聯盟，揚名「新北設計」品牌形象

「不只 MIT，臺灣還要 DIT」，響應政府政策及發揮D.SCHOOL「Design Thinking」的最大效益，自109年度開始新北市9所D.School學校—中山國中、永和國中、福和國中、北大高中、青山國中小、板橋高中、中正國中、新泰國中及明志國中擔任科技教育領頭羊的角色，借鏡加速器（Plug and Play）模式，與新北市29所Techshop學校策略聯盟，以「1＋3＋6模式」開展營運，也就是一所D.SCHOOL學校＋3所TechShop學校＋6所其他學校（跨學制），敦聘發展主題相關之專家與學者，與國中小、大學端或企業端進行策略合作及學術聯盟，透過「DT聯盟三『跨』策略」-跨學制、跨領域及跨專業，未來要讓新北「DIT」（Designed in Taiwan）的品牌形象揚名全球。

新北工業船舶4.0與海洋大學攜手合作

福和國中發展工業船舶4.0

以福和國中「工業船舶4.0」計畫為例，該校與海洋大學合作響應「潛艦國造」政策，由該校生科教師負責船體實作，資訊教師開發控制軟體，再進一步透過海洋大學研發之電腦虛擬介面，讓學生在設計潛水艇時了解浮力、動力等物理知識外，更能深入了解國家政策及美感設計素養。

DT聯盟所有方案未來將延伸成「新北創新教育加速器計畫」，各校透過業界及學界的諮詢，找出課程發展或教學實作的重點，點燃師生共同學習的熱情，重新定義明日新北教育。

(新北市政府教育局 廣告)

(中時電子報)