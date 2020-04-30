南韓統一部部長金煉鐵表示，北韓最高領導人金正恩最有可能是為了躲避新冠肺炎疫情而神隱。

北韓最高領導人金正恩消失公眾視線逾2周，外傳他接受心血管手術後「病危」，傳聞遭南韓官方嚴正否認，指金正恩最有可能為躲避新冠肺炎疫情神隱，不過專家分析，北韓官媒近日在報導金正恩工作進度時卻未附上照片佐證，如果金正恩健康無虞，刊登近期照片應不是難事，認為躲避疫情的說法有些牽強。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導金正恩接受心血管手術後病危，部分外媒跟進指金正恩已「腦死」、變成「植物人」，不過南韓官方自消息出現伊始便駁斥傳聞，負責對朝工作的南韓統一部部長金煉鐵28日更強調，足夠情報資料顯示北韓並無異狀，金正恩消失已久，最有可能是為了躲避疫情。

儘管首爾方面自信滿滿，不過監控北韓局勢的韓國風險評估小組（Korea Risk Group）執行長歐卡羅（Chad O'Carroll）對此存疑，他認為如果金正恩真的為躲避疫情神隱，將打臉朝鮮官媒在報導中指出「當局已完美因應疫情」的說法。

此外，如果金正恩只是單純為了避免感染，「理論上公開金正恩健在的照片或影片畫面並非難事。」

不僅如此，雖然北韓官媒朝中社27日報導金正恩就南非自由日向南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發出賀電，似乎想藉此破除金正恩無法行使職務的謠言，美國《外交政策》（Foreign Policy）卻指出此舉不太尋常，因為過去16年來，北韓每年都是由第2號人物崔龍海向南非致賀電。

(中時電子報)