受到新冠肺炎疫情影響，美股在2月19日寫下歷史新高後一路崩跌，直至各國央行輪番祭出刺激經濟政策，美國聯準會(Fed)也宣布無上限量化寬鬆(QE)，美股開始止跌反彈，直至今日，美股甚至已經拉回三分之二跌勢。對此，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley)最新研究報告指出，目前仍有大批資金在市場旁觀望，這有助於市場波動趨於平穩。

據MarketWatch報導，研究報告指出，貨幣市場基金來有約4.7兆美元(約140億元新台幣)還沒投入市場，銀行存款也在不斷提高，這顯示場邊仍有大量資金仍在觀望。相較之下，避險基金的淨槓感部位低於平均值，股票期貨空頭部位、新興市場債券基金的存續時間短於平均值，顯示投資人離自滿(complacent)還有一段很長距離。

還有外媒報導指出，瑞銀全球財富管理一份調查報告顯示，由於疫情爆發以來，大多數富豪在等待美股進一步下跌逢低買進。這項調查包括擁有100 萬美元可投資資金的投資人與企業主，超過61%的受訪者將再下挫5~20%才會買進；另外有23%受訪者認為，現在就是最好的進場時機；有16%受訪者則是認為，目前股市仍處在熊市，目前不是進場的好時機。

調查報告還透露，高淨值的投資人對於高風險資產保持謹慎態度，有6成的受訪者認為，未來12個月全球經濟將發生全面性衰退，儘管如此，他們仍對於長期趨勢抱持樂觀態度。

不過，美股雖已從3月底部反彈20%以上，但要回到2月19日的歷史高點仍有一大段距離，一份美國銀行的調查也顯示，投資人的現金部位仍處在911恐怖攻擊事件後的新高水位。

(中時電子報)