45歲瓊瑤女郎陳德容2011年嫁給房地產商王贊策，29日接受媒體專訪，坦言兩人已在去年簽字離婚，震驚娛樂圈，消息曝光後，她也首度在臉書發聲。

陳德容爆出離婚後，稍早在臉書發文：「謝謝生命中每一次最真實的相遇」，並喊話「公主不缺白馬王子」、「做自己的女王」，似乎在對自己加油打氣。

同時她也附上和媽媽的合照，表示家人是永遠的支持，最後再TAG標籤「新的開始 請多指教」，心情看來不受離婚影響。

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(中時電子報)

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