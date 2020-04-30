45歲瓊瑤女郎陳德容2011年嫁給房地產商王贊策，29日接受媒體專訪，坦言兩人已在去年簽字離婚，震驚娛樂圈，消息曝光後，她也首度在臉書發聲。
陳德容爆出離婚後，稍早在臉書發文：「謝謝生命中每一次最真實的相遇」，並喊話「公主不缺白馬王子」、「做自己的女王」，似乎在對自己加油打氣。
同時她也附上和媽媽的合照，表示家人是永遠的支持，最後再TAG標籤「新的開始 請多指教」，心情看來不受離婚影響。
(中時電子報)
45歲瓊瑤女郎陳德容2011年嫁給房地產商王贊策，29日接受媒體專訪，坦言兩人已在去年簽字離婚，震驚娛樂圈，消息曝光後，她也首度在臉書發聲。
陳德容爆出離婚後，稍早在臉書發文：「謝謝生命中每一次最真實的相遇」，並喊話「公主不缺白馬王子」、「做自己的女王」，似乎在對自己加油打氣。
同時她也附上和媽媽的合照，表示家人是永遠的支持，最後再TAG標籤「新的開始 請多指教」，心情看來不受離婚影響。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。