謝春梅行醫78年有洋蔥！他曾目睹王永慶…。圖為陳時中去年時探望謝春梅。（中時資料照 何冠嫻攝）

全國最年長執業醫師、苗栗縣公館鄉福基診所醫師謝春梅29日晚間7點27分辭世，享耆壽99歲，地方與各界人士倍感不捨。謝春梅醫師是終生行醫的模範，他全年無休，他幾乎走遍村莊每個角落，汽機車到不了的地方就用雙腳行走為病人看診。他先前受訪時回憶自己從醫的過程，是受到父親的一句話影響，他更憶起17歲讀嘉義商工時，就曾目睹還是年輕人的王永慶騎腳踏車送米，他大讚王永慶年輕時從不偷懶。

謝春梅自日治時期行醫至今，超過70年，公館鄉許多民眾家中從祖父母輩到兒孫輩，甚至有民眾家中5代都曾給他看診，謝春梅高齡99歲仍照常看診，守護著大家的健康。

謝春梅先前2019年接受《鏡周刊》訪談，他說自己17歲時曾讀嘉義商工，但最後因為家裡貧窮無法供應讓他讀書，只好輟學。不過，他回憶起他就學的那一段時光，曾多次看見一位年輕人騎腳踏車送米，他誇說從未見這位年輕人偷懶，總是精神抖擻地工作，直到多年後自己看到報導上的王永慶，才發現原來自己以前常見到那位送米的小夥子就是王永慶，他直呼：「相片跟那個人一模一樣，形態都沒變，肯定是他。」

謝春梅最後認分習醫，1944年通過「台灣總督府乙種醫師試驗」，隔年他開始行醫。謝春梅說自己的興趣本想去大城市的醫院當眼科醫師，但最後受到父親的一句話影響而留在苗栗縣公館鄉福基村。

當時謝春梅的父親表示「我們鄉村沒有醫生呀」，謝春梅說他父親希望他能留在地方，醫救貧窮的病人，不求代價。謝春梅醫師真的做到了，這也是他選擇駐守苗栗縣公館鄉福基村行醫的原因。他說自己78年來整天就是看病人，年輕時因為沒有橋，他甘願游泳過河去看病，即使2、3個山頂也阻擋不了他，也無法阻擋謝春梅上山替人看病的決心。

謝春梅說，拿現金看病的人大概三分之一，其他的大多是記帳，但對此他說自己當醫生不是談錢，替人治病是一種服務。

(中時電子報)