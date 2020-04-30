通靈大師江嘉葉。(本報系資料照)

周揚青分手羅志祥(小豬)殺很大，不僅爆料男方渣男事蹟，還正面槓上羅志祥唯一旗下女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)，令愷樂瞬間陷入小三疑雲。愷樂日前更首度打破沉默，在社群網站公開向周揚青道歉，被認為是默認與小豬曖昧關係。但此時卻有一派說法，指出愷樂與羅志祥傳出緋聞，早在認愛周揚青之前，或許愷樂也是羅志祥這段混亂感情中的受害者，對此通靈大師江嘉葉也說話了！

江嘉葉表示羅志祥個性活潑外向，調皮愛熱鬧，年少時家境貧困，與父母三人一條心，感情深厚，打拼努力為生活，對愛情雖有幻想，但機會不多，桃花從19歲開始，逐漸旺起來，尤其40歲之前，旺旺桃花朵朵開，成為桃花林，他年少得志，事業漸漸有成，長得英俊瀟灑有活力，又會撩女人，幾乎很少他想追的人會漏網，就因如此，他開始有囂張霸道玩樂的心情與女人交往，為求更多刺激，才有了群體運動的不良行為和喪失道德的不良示範，受到社會批判。

羅志祥身邊一直圍繞美貌女性，為何至今未婚？江嘉葉觀其婚姻宮，是晚婚型，45歲前不易結婚，但他的婚姻是不錯的，婚後他會改變，是愛家的男人，對感情忠實，對家庭盡責。

至於在羅志祥心中，周揚青、愷樂誰份量大？江嘉葉透過通靈觀人心思，觀得小豬心裡很明顯的有愷樂的影子，而周揚青的影子較小，表示兩人都有在他心裡，只是愷樂多一些。

那為何羅志祥只給周揚青名分呢？江嘉葉直言， 周揚青貌美活潑，時尚大方，條件很好，是很多男人追求的對象，且個性較強有霸氣，不能讓她委屈，而愷樂較柔順，乖巧聽話，比較好哄，就只好委屈愷樂了。

(中時電子報)