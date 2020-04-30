台中市建築經營協會理事長邱名仕（右）針對「侘寂美學」的看法，與《GQ Taiwan》全媒體總編輯杜祖業激盪火花。（盧金足攝）

防疫也要充電！台中市建築經營協會首次採用網路直播方式舉行，體現出協會面對疫情當前蘊藏的同理與合作。（盧金足攝）

品味要怎麼樣去培養？《GQ Taiwan》全媒體總編輯杜祖業說，打開感受力，從日常體會吧！（盧金足攝）

台中市建築經營協會29日舉行四月份大師講座，邀請《GQ Taiwan》全媒體總編輯杜祖業，特別以「品味沒法教，所以呢？」為題進行雲端講座，對大家好奇「品味要怎麼樣去培養？」他說，打開感受力，從日常著手，簡單的散步去，走入認識這個路上的樹，注意季節的變換，一切非常日常生活很小的東西，堆砌起來你的看法，這就是個人品味。

疫情嚴峻，台中市建築經營協會充電不受疫情影，另闢平台，台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，每月一次的大師講座，深受會員期待，力邀的講師均是各產業的佼佼者，更不乏國外知名建築團隊來台分享。

為了不讓會員及喜愛大師講座的民眾失望，在響應政府之防治措施之下，該協會首次採用網路直播方式舉行，體現出協會面對疫情當前蘊藏的同理與合作。

杜祖業說，「品味」，這兩個字很抽象，但有方法可以學習，讓你認識品味，有些認為品味好像就一定要多昂貴，甚至和很美的東西畫等號，不能說不是等號，但不是絕對是等號。

他覺得比較重要，應該還是人感受力，只是這個感受力開關，是否打開來？他舉台灣的橋梁為例，特別屬意某一顏色，但這種顏色造成建築物外觀易髒，可能是某個決策者，對顏色有個人獨特見解，殊不知，可能會造成視覺上的災難。

品味跟一般的關係到底是什麼？杜祖業表示，其實跟生活周遭的環境是很大，以今天直播特別選的日式房子，主人就願意把像這樣子的空間，保留原日式房子結構和質感，民眾來這裡享受這個空間裡，也是有好品味的時間。

品味要怎麼樣去培養？他直言，多去音樂會嗎？多去看去美術館？一般都是這樣覺得嗎？可是事實上，如果感受力沒有打開來，在生活經驗中，看再多名畫或聽再多音樂會，沒辦法進到你的身體，從日常生活培養品味，品味就生活中。

「不能說用物件堆積起來的品味，不見得就不是好的」，杜祖業認為，我們去看名牌、精品物件，背後就是說他的故事，反思他為什麼會做出這樣的精神，到底是什麼？我們喜歡的理由又是什麼？只是因為他的品牌呢？還是品牌與個人可以產生什麼樣的觀念。

他提及，「是我們必須要問自己」，很多人追逐的潮流跟流行，其實，相信其內心裡面還是會覺得空虛。

邱名仕提問針對「侘寂美學」的看法，與杜祖業激盪火花，侘寂美學有時像畫面留白一樣，畫面怎麼呈現，意境與品味有其共鳴之處。

杜祖業以日常分享，生活中必要的儀式隨著年歲增長，以前不以為意，流年暗換中，竟有不同感受力，現在他起床喝杯熱檸檬水、再煮一杯咖啡，搭配那種杯子、音樂氛圍，成為每一天開始的儀式，「有時候算是一個人的歸屬感」。

他很喜歡旅遊，旅遊其實也是提升品味的一個方式，至於是否有私房景點，他認為大家很愛去國外玩，自己對東部情有獨鍾，而且有時候旅行，其實為的是脫離日常生活，只要能脫離職場生活，就是這種旅行的感覺，很自在、很放鬆，不一定要飄海過海到國外，本地消費者支持，自己來為台灣的旅遊觀光的升級

規畫一個自己的路線，建立一個不是那麼多人路線，盡可能避開地標式的景點，化身背包客，帶張折疊的椅子，可以坐在森林裡面享受大自然，猶如人在法國、英國、義大利同樣的旅行品味，而且有的地方只要開車或搭公車就可抵達。

他分享個人旅行與自己相處，或好友同行，各有所得，對現代人手一機，到處拍照為先，但他曾到日本某些博物館或美術館禁止拍照，專心欣賞，拍在心中之眼，好好去把這些東西吸收，但這也是人性糾葛，有些地方覺得有趣，但完全不讓你拍照的地方，偏偏大家都想狂拍照。

「但是我發現待一段時間後，就覺得你要感謝他要求不能拍照，專心的感受吧！」杜祖業建議，該讓自己多有感受機會，方式每個人不一樣，過程勢必比目的更重要，但大部分的人會很執著到目的地，忽略到生命美好的過程。

(中時 )