北京下調防控等級 美團數據顯示景區訪問量暴漲199％ 03:082020/04/30 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京29日下調防控等級，美團大數據顯示景區訪問量當日暴漲199％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市29日宣佈將北京突發公共衛生事件一級回應調整為二級，消息發佈後，據新浪財經報導，這導致北京市民旅遊消費意願被激發。根據美團大數據顯示，當天下午，北京地區景區訪問量暴漲199％，達到上周同時間的2.99倍。 (旺報 ) #北京 #訪問 #199 #景區 #消費 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸二手車市場 迎百億減稅紅包 04:092020/04/26 全球財經 五一黃金周 預約出遊成新趨勢 04:102020/04/26 兩岸要聞 盧秀燕救經濟 一中商圈嗑美食 04:102020/04/26 地方新聞 觀念平台－對弱勢金融消費者的公平待客之道 04:102020/04/27 產業特刊 邱志偉爭設纜車 改善小崗山景區交通問題 16:382020/04/27 生活 《基金》A股震盪向上 首選3題材 09:262020/04/28 財經 陸Q1黃金生產消費雙降 金飾消費下滑逾5成 15:582020/04/28 兩岸 常態化防疫 陸五一出遊動態限流 04:102020/04/29 焦點新聞 疫情三贏家 A股基金布局首選 04:102020/04/29 投資理財 兩會行情啟動 錢進A股時機到 01:112020/04/30 時政 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 記者搞錯篩檢數據 川普狠K：難怪沒人認識你 - 兩岸 川普欠中國銀行數千萬美元？美媒認錯道歉 - 兩岸 北京下調防控等級 美團數據顯示景區訪問量暴漲199％ - 兩岸 - 旺報 刀光劍影不失儒雅 耿爽舌戰澳洲記者今有續篇 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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