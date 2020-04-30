北京市29日宣佈將北京突發公共衛生事件一級回應調整為二級，消息發佈後，據新浪財經報導，這導致北京市民旅遊消費意願被激發。根據美團大數據顯示，當天下午，北京地區景區訪問量暴漲199％，達到上周同時間的2.99倍。

(旺報 )