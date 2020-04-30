宅經濟催生陸遊戲業績增長 龍頭市占率有望提升 03:082020/04/30 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸手遊Q1收入較上季成長多達37.63％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸工信部29日發佈數據資料顯示，今年第1季互聯網企業共完成資訊服務收入年增率為11.1％，其中網路遊戲等業務收入持續快速增長。據音數協遊戲工委數據指出，今年第1季大陸遊戲市場實際銷售收入，較上季增長25.22％至732.03億元（人民幣，下同）。 據《證券時報》報導，其中手遊市場收入較上季增長37.63％至553.7億元。中金公司張雪晴指出，單用戶平均收入的提升，表明遊戲市場增長空間巨大，相關公司有完美世界、吉比特等。 (旺報 ) #收入 #遊戲 #市場 #公司 #數據 也許您會感興趣 推薦閱讀 《債市》歐美央行為債市背書 新興美元投資級債將受青睞 10:182020/04/27 財經 黃偉哲兩度批1968App 交通部：協助優化 14:302020/04/28 生活 陸Q1黃金生產消費雙降 金飾消費下滑逾5成 15:582020/04/28 兩岸 印尼染疫人數破9000 逾2200起死亡呈新冠症狀 17:172020/04/28 國際 宅經濟突圍 A股遊戲股獲利兩極 04:102020/04/29 全球財經 陸港觀盤－反彈後的猶豫 04:102020/04/29 全球財經 二合一心電血壓計 母親節好禮 04:102020/04/29 產業特刊 世界田總撥50萬美元補助沒有收入運動員 10:582020/04/29 體育 《韓股》3月工業生產數據樂觀 韓股匯同步走高 12:162020/04/29 財經 《店頭市場》「前進櫃買市場」線上說明會 5月4日登場 13:242020/04/29 財經 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 記者搞錯篩檢數據 川普狠K：難怪沒人認識你 - 兩岸 川普欠中國銀行數千萬美元？美媒認錯道歉 - 兩岸 北京下調防控等級 美團數據顯示景區訪問量暴漲199％ - 兩岸 - 旺報 刀光劍影不失儒雅 耿爽舌戰澳洲記者今有續篇 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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