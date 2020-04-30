大陸工信部29日發佈數據資料顯示，今年第1季互聯網企業共完成資訊服務收入年增率為11.1％，其中網路遊戲等業務收入持續快速增長。據音數協遊戲工委數據指出，今年第1季大陸遊戲市場實際銷售收入，較上季增長25.22％至732.03億元（人民幣，下同）。

據《證券時報》報導，其中手遊市場收入較上季增長37.63％至553.7億元。中金公司張雪晴指出，單用戶平均收入的提升，表明遊戲市場增長空間巨大，相關公司有完美世界、吉比特等。

(旺報 )