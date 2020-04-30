新冠肺炎（COVID-19）仍持續蔓延，金山警分局為落實防疫，特於各外勤所隊駐地械彈室的槍彈及裝備櫃內裝設紫外線臭氧消毒燈具，針對員警領（使）用過後之槍彈、無線電、M-POLICE電腦等警用裝備進行消毒殺菌，以保障第一線員警執勤安全。

金山警分局表示，防疫期間，法律沒有假期，警察維護社會治安的決心不變。且防疫期間第一線執勤員警面對民眾，必須做好萬全防護，考量第一線執勤員警執行各項攻勢勤務及受（處）理民眾報案、協助查訪居家檢疫（隔離）異常個案等勤務時，隨時都暴露在高風險中，身上所攜帶的裝備遭受污染的風險亦相對增加，而紫外線有著其獨特的消毒作用，可用於室內空氣、物體表面的消毒，進而達到消毒殺菌的效果。因為紫外線可以消滅附著於裝備表面的大部分病毒及細菌。故特於所屬外勤單位槍械室裝設紫外線臭氧消毒燈消毒器材，並列入防疫設備，供執勤同仁勤畢後所攜帶之裝備進行消毒殺菌，落實防疫措施，避免陷入集體感染危機。

(中時 )