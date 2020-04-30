美國聯邦準備理事會（Fed）今天維持基準利率逼近於零，符合市場預期。
聯準會聲明指出，新冠肺炎疫情使美國及全球面臨沉重的經濟難關，聯準會承諾會維持接近零利率，直到有信心經濟能克服疫情。
聯準會聯邦公開市場委員會在會議結論表示，疫情危機近期內將對美國經濟活動、就業與通膨構成沉重壓力，中期則會對經濟前景構成相當大的風險。聯準會維持零利率不變，直到熬過這波經濟危機。
(中時電子報)
美國聯邦準備理事會（Fed）今天維持基準利率逼近於零，符合市場預期。
聯準會聲明指出，新冠肺炎疫情使美國及全球面臨沉重的經濟難關，聯準會承諾會維持接近零利率，直到有信心經濟能克服疫情。
聯準會聯邦公開市場委員會在會議結論表示，疫情危機近期內將對美國經濟活動、就業與通膨構成沉重壓力，中期則會對經濟前景構成相當大的風險。聯準會維持零利率不變，直到熬過這波經濟危機。
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