美國股市今天在抗新冠肺炎實驗性藥物瑞德西韋（remdesivir）取得正面結果，大幅抵銷美國經濟衰退噩耗下，大幅勁揚。道瓊收盤大漲532.31點。

美國藥廠吉利德（Gilead Sciences）宣布，瑞德西韋試驗出現正面數據，達成主要的評估指標。初步試驗結果顯示，至少有50％患者接受5天瑞德西韋治療後有所改善，超過一半的患者在2周內出院。

瑞德西韋的利多，蓋過美國首季GDP萎縮4.8%的利空，美股大漲。

道瓊工業指數收盤上漲532.31點，漲幅2.21%，以24633.86點作收。

標準普爾指數上漲76.12點，漲幅2.66%，收2939.51點。

那斯達克指數收盤大漲306.98點，漲幅3.57%，收8914.71點。

歐股今天也收紅。

倫敦FTSE 100指數收盤上漲156.75點，漲幅2.63%，以6115.25點作收。

法蘭克福DAX 30指數生盤上揚312.11點，漲幅或2.89%，收在11107.74點。

巴黎CAC 40指數收盤上漲101.32點，漲幅2.22%，收4671.11點。

(中時電子報)