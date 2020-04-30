對林美秀來說，工作真的就是賺錢，「因為一定要動嘛！我曾經也想過要休息，但沒辦法，因為是勞碌命！我不是一個要求多的人，能夠賺多少，我覺得夠了就好了。我唯一想要做的，就是盡力去幫忙需要援助的人，那是我人生中感到最快樂的事。」

平時在社群媒體上，林美秀只要看到哪裡有弱勢族群需要幫忙的訊息，就會和丈夫一起趕到現場，用行動給予一份實質心意。倘若在聊天或溝通過程中覺得投緣，她就會請對方留下丈夫的LINE保持聯繫，以便了解他們何時需要幫助。不僅逐漸變成真實世界的朋友，當他們有了自主能力，再去幫助別人，這才是最讓林美秀感動、樂見的事。

「不用預想要去幫助誰，只要我有看到，想要做的時候，就趕快去做，不管有多遠！」維持一貫的低調行事，林美秀誠摯地建議大家，只要在路上或捷運旁，看到阿公、阿嬤在賣東西，不妨大方伸出援手幫他們一把，無需存有半點遲疑。

「這是一份愛的傳遞，無關金錢，有力量就幫他，這是我最想做的事情！」

樂於嘗試不同戲路的林美秀，在電影《健忘村》中變身俠女。（圖／牽猴子整合行銷提供）

採訪後記：愛要立刻付諸行動

林美秀深刻記得，曾和丈夫一起，瘋狂地跑遍整條台北市羅斯福路，就只為了找一個賣饅頭的阿公。親眼見到阿公被沿路取締，最終停歇在景美路邊打盹的模樣，讓她感到相當心疼。

當時林美秀唯一能做的，就是把饅頭全部買下，再拿去劇團送給排戲的小朋友，當作午茶點心，同時與他們分享訊息，有機會的話就去買。她堅信：「最重要就是付出行動，想到就立刻去做。愛真的要及時，否則當你回過頭後，可能會驚覺愛已經不見，力量也不在了。」

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(中時電子報)