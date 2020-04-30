用微笑堅強地面對磨難，
將平凡日常化為舞台上的精采。
林美秀與生俱來的樂觀性格，
不僅照亮了自己，也讓身旁的人感到溫暖與幸福，
放大愛的無垠力量，持續傳遞至遠方。
素有「國民媽媽」稱號的林美秀，擅長在影視作品中詮釋各種台灣母親，談起自身與母親角色的關聯，她爽朗地笑說：「我天生就有種『婆媽』性格，會一天到晚跟身邊的人交代很多事情，像是關心我弟弟的小朋友下課了沒、有沒有夏天的衣服穿；同時還要操煩另外一隻『白老鼠』，就是我先生！我現在像藥劑師一樣，每天幫他準備一顆魚油和一杯水，讓他養成出門前先吃魚油的良好保健習慣。」
演技備受金鐘獎及金馬獎肯定的林美秀，戲劇、廣告邀約不斷，近年亦將演藝觸角延伸至主持領域。繼早前用台語主持公視益智節目《全家有智慧》，引發熱烈迴響；如今她首度進軍無線電視台，獨挑大梁主持民視生活類型節目《這事有影嘸》，與各界達人共同帶領觀眾「長知識」。
對林美秀而言，這項全新任務活脫脫是為她量身打造，「雖然這是第一次跟民視合作，環境來講的話，其實我不擔心，因為我們都很有『逮丸郎』（台灣人）的味道，所以有一種『咦？我怎麼現在才回家』的心情。而且現在去的是新家，感覺更棒！」
適逢全球防堵新冠肺炎的關鍵時刻，林美秀認為：「維護健康是生活中最重要的事，但很多人都不知道如何做好身體保健。」她由衷希望，藉由《這事有影嘸》輕快明亮的知性節奏，向眾人傳遞正確的新知與觀念，同時破除網路世界中似是而非的生活迷思。
國民媽媽 林美秀
生日：1967年6月6日
戲劇作品：
2003年《黑狗來了》獲金馬獎最佳女配角獎
2011年《你的眼我的手》獲金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎
2012年《我可能不會愛你》獲金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎
主持作品：
2004年《台灣之子》
2005年《霹靂嬌娃》
2014年《故鄉好滋味》
2019年《全家有智慧》
2020年《這事有影嘸》
服裝介紹：
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(中時電子報)
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