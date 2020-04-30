用微笑堅強地面對磨難，

將平凡日常化為舞台上的精采。

林美秀與生俱來的樂觀性格，

不僅照亮了自己，也讓身旁的人感到溫暖與幸福，

放大愛的無垠力量，持續傳遞至遠方。

素有「國民媽媽」稱號的林美秀，擅長在影視作品中詮釋各種台灣母親，談起自身與母親角色的關聯，她爽朗地笑說：「我天生就有種『婆媽』性格，會一天到晚跟身邊的人交代很多事情，像是關心我弟弟的小朋友下課了沒、有沒有夏天的衣服穿；同時還要操煩另外一隻『白老鼠』，就是我先生！我現在像藥劑師一樣，每天幫他準備一顆魚油和一杯水，讓他養成出門前先吃魚油的良好保健習慣。」

演技備受金鐘獎及金馬獎肯定的林美秀，戲劇、廣告邀約不斷，近年亦將演藝觸角延伸至主持領域。繼早前用台語主持公視益智節目《全家有智慧》，引發熱烈迴響；如今她首度進軍無線電視台，獨挑大梁主持民視生活類型節目《這事有影嘸》，與各界達人共同帶領觀眾「長知識」。

對林美秀而言，這項全新任務活脫脫是為她量身打造，「雖然這是第一次跟民視合作，環境來講的話，其實我不擔心，因為我們都很有『逮丸郎』（台灣人）的味道，所以有一種『咦？我怎麼現在才回家』的心情。而且現在去的是新家，感覺更棒！」

適逢全球防堵新冠肺炎的關鍵時刻，林美秀認為：「維護健康是生活中最重要的事，但很多人都不知道如何做好身體保健。」她由衷希望，藉由《這事有影嘸》輕快明亮的知性節奏，向眾人傳遞正確的新知與觀念，同時破除網路世界中似是而非的生活迷思。

林美秀跨刀拍攝歌手家家的MV《在家裡》，傳遞傳遞開心正能量。（圖／相信音樂提供）

國民媽媽 林美秀

生日：1967年6月6日

戲劇作品：

2003年《黑狗來了》獲金馬獎最佳女配角獎

2011年《你的眼我的手》獲金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎

2012年《我可能不會愛你》獲金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎

主持作品：

2004年《台灣之子》

2005年《霹靂嬌娃》

2014年《故鄉好滋味》

2019年《全家有智慧》

2020年《這事有影嘸》

服裝介紹：

H&M

燈籠袖洋裝／1,299元

FENDI

女仕鞋款／價格未定

FENDI

格子長版襯衫／價格未定

厚底高跟涼鞋／價格未定

Poly Lulu

黑色九分褲／690元

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)