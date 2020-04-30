林美秀演藝版圖跨足電影、戲劇，其實她也身兼主持人的身分，接下民視《這事有影嘸》主持棒，又是個新的體驗：「之前在公視主持《全家有智慧》，氛圍稍微嚴肅一點，比較像一位中規中矩的老師，教導學生如何聽說讀寫出道地的台語；現在到了民視，我就改成婆媽或大姐的角色，與兄弟姐妹在談笑間交流生活智慧。」對於在型態迥異的節目之間遊走，林美秀坦言，其實和演員的本質很像，無非是角色切換的差異。

演員身分的林美秀，曾嘗試同時軋兩部戲劇，「真的把我嚇死了！想說我現在到底是誰的老媽呀？但是到了現場、穿上戲服之後，我就立馬靜下心來，讓角色上身。」她坦言，不只難免會產生角色混淆，那時更混亂的，其實是日常的自己。

「平常的我，會提著菜籃去市場買菜，跟攤販們打招呼、聊天，買過幾次之後，大家就變成像姐妹，很自然地交朋友。因為距離有點遠，偶爾才會開車過去採買一趟，有時候一陣子沒去，也會想她們，這就是我真實的平凡生活。我會把『日常的自己』，應用在演戲或節目等工作方面，因為這才是『生活』嘛！」看在林美秀的眼裡，自己就是個平常人，完全不會有那些藝人刻板印象的「眉角」存在。

「我的人生沒有什麼哲學，平常心就好。問題來了就去面對它，從處理的過程中慢慢學習，人的一生不可能都很順遂，順遂的時候可能是老天爺給你這個機會；如果跌倒了就趕快爬起來，不要一直陷在那裡。如果遇到什麼事，你覺得該發聲的時候就說出來，因為講了才有機會解決。」道理用講的都很容易，當林美秀真的碰到問題時，她堅信無論工作或私事，唯一的方法，就是去正面迎擊、解決它。

對於新進演員的身心建議，林美秀直言：「態度很重要！對於工作態度的學習，真的應該從基本禮儀開始做起。以前我們到了工作現場都會先跟大家問好，現在年輕人不吃這一套，變成前輩要主動向他們打招呼。其實，人生最基本的就是『你好』這兩個字，如果連這句『你好』都講得那麼虛，那給他再多建言都沒有用。」

與藝人楊祐寧、夏于喬合演電影《總舖師》，讓林美秀再創事業巔峰。（圖／翻攝自林美秀臉書）

「不用去逞強，不用什麼都說『我會』！等聽完前輩的意見後再做決定，否則做了也可能是白費工夫。在外面的職場工作，也是相同道理，老闆有意見，你就先聽老闆怎麼講，不要急著跳出來裝懂或攬責，否則當你搞不定就慘了！」無論是團隊裡各司其職的小螺絲，抑或是舞台上綻放光彩的鎂光燈焦點，對林美秀而言，這些都是做人處世時，理應抱持的基本態度。

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(中時電子報)