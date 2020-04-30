新冠肺炎猖狂流竄，重擊股市，尤其站上歷史高點的美股，三月間短短十天內熔斷四次，連股神巴菲特都感嘆：「活了八十九年，第一次經歷到這種事，可怕程度超越二○○八年的金融海嘯。」

走了十多年多頭的美股帶頭狂瀉，其他國家股市也跟著跌，台股兩周內同步跌掉二千多點，各方專家紛紛出來示警：「全球經濟衰退要來了」、「小心金融危機風暴」、「趕快賣股求現」。

在市場一片哀聲中，八年級生專業投資人莊文傑卻反其道而行，別人看空、他就看多；別人賣股，他反而進場。從三月十三日開始，莊文傑進場建立多單，加碼選擇權、期貨及台股現貨，市值約七千萬元；目前獲利超過千萬元，報酬率高達四十％，其中實現獲利已達四成，另外六成尚未實現。莊文傑進一步補充，「二○一五年股災後，我太早出清部位，只賺一點；這次我要放更長線，盡量求取獲利最大值。」

日前一個收盤的午後，莊文傑在台北車站附近地下美食街，氣定神閒地告訴本刊記者，周遭朋友聽聞他進場，都捏了把冷汗，特別是父母頻頻提醒：「不要再買股票了，一定會賠錢。」但他一點都不擔心，晚上還睡得很好，「我知道我的買股策略是有根據的，絕非意氣用事。」

「我看台股過去走勢，覺得一萬點會是常態，所以當大盤跌到萬點以下，就一定進場建立多單。我把成本壓在萬點以下，總有一天，行情會超過萬點，這樣就會有獲利。」莊文傑說。

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(中時電子報)