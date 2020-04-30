莊文傑觀察，南韓疫情自二月二十日爆發後，一個月內就獲得有效控制，韓股也順勢反彈；大陸封城解禁後，上萬人湧入安徽省黃山市，「這讓我有了一個心得，疫情總會過去，而且疫情過後不會是經濟蕭條，而是『報復性消費』，人們會把過去這段時間不能出門消費的欲望，一鼓作氣釋放出來。」

當時，莊文傑就在耐心等待台股跌破萬點的時刻。三月十三日，當台股一跌破萬點，莊文傑立刻進場，在期貨、選擇權建立多單，隔周開盤再加碼買股票，以「台灣五○」（0050）及「台積電」（2330）為主，「富邦媒」（8454）為次。

「加碼台灣五○及台積電，是因為看好其權重、流動性，而且這兩檔是台股的指標，一旦台股要從萬點漲上來，這兩檔絕對會先反映，富邦媒則是我媽媽給我的靈感，她現在的消費模式都以電視購物為主，所以我覺得這個絕對是未來的趨勢。」莊文傑說。

看好電視購物的成長性，莊文傑認為「momo購物台」所屬的富邦媒值得投資。（圖／業者提供）

莊文傑接著解釋，「我覺得，這波是贏在『不要想買在最低點』，只要買在『相對低點』就好，所以只要設定大盤萬點以下就進場，加碼權值股及強勢股，預計等到一萬一千點的時候再行調節，做一部分的獲利了結。」

此外，莊文傑還從「處置股」中挑選強勢股，「因為資金、籌碼足，就可做為當沖，或是波段操作的標的。」例如三月股災後，他投資了「金像電」（2368）、「晶技」（3042），「這類處置股有機會成為大盤上漲時的領頭羊，只要順勢而為，贏面就高。」

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(中時電子報)