新冠肺炎疫情震撼全球，也震出史詩級股災，連股神巴菲特都遭殃，27歲的莊文傑竟趁勢賺進新台幣千萬元。「今年2月間，我觀察到南韓一個月內就有效控制疫情，韓股也隨即反彈。因此台股一跌破萬點，我就建立多單靜待反彈。」18歲拿出1萬元開始學習投資的他說。

「要達標並非容易的事，我每天花至少十幾個小時，研究全球股市，台股看完就看美股、期貨，盤後還要檢討當天的得失。交易就像是在跟自己的內在對話，所以情緒愈不失控，愈能做出精準判斷。」莊文傑解釋。

然而，馬有失蹄，莊文傑曾經看錯行情，一天賠掉幾十萬元。不過，他並不會「賭輸玩大」想把輸掉的通通賺回來，「每一次都要盡量做到精準判斷，因此心態要隨時歸零，不能受前一次交易影響。」

對莊文傑來說，每年安排幾趟出國旅行，不但可以紓壓，更成為自己在投資領域再接再厲的動力。（圖／莊文傑提供）

對於想要學習如何投資的年輕人，莊文傑建議，一定要下功夫做研究，不可以把買賣當成賭博。若想做價值型投資，就去研究基本面；若想做短線，就看技術面，「看久了、投資經驗有了，自然就能像我一樣，比別人搶先一步進場布局。」

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(中時電子報)