小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（30日）新聞重點。

【1】救經濟 綠營促推財經副閣揆

蔡英文總統520即將展開第二任期，府院黨人事布局成關注焦點，在防疫優先前提下，行政院長蘇貞昌確定續任，副院長人選則尚未敲定，由於國際經濟情勢面臨大崩盤，綠營內部有人主張應由具財經專業人才接任，其餘內閣人事也僅作小幅改組。

【2】錢櫃大火5枉死 坦承消防安檢漏洞 柯文哲慚愧道歉

北市錢櫃KTV林森店大火釀5死慘劇，燒出業者管理問題，也凸顯北市府過往消防安檢漏洞。台北市長柯文哲昨坦承檢查制度無效、督導不周，「覺得慚愧」，並在藍營議員要求下率副市長黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲及與會市府官員鞠躬道歉，強調「該有人負責，會有人負責。」

【3】陸加速和統 反對以疫謀獨

今年兩會政府工作報告涉台內容，「反獨促統」表述將更趨強硬。大陸涉台人士預料，除堅決反對和遏制台獨，包括堅決反對「以疫謀獨」、「挾洋自重」等用語都將寫入；而去年「推進」和平統一進程的表述，也可能改成「加速」和平統一進程。兩岸融合，擴大經濟交流合作等比照去年的表述，預料將保留。

【4】7零售業重創 餐飲比美韓還慘

新冠肺炎疫情衝擊商家好慘！今年第一季的「疫情干擾下的餐飲與零售」受損調查昨出爐，零售業共有7個業別受重擊，尤其是「百貨公司」、「家用器具」、「免稅店(其他商品)」三大行業營收都創史上單季最大跌幅。餐飲業更是「重災區」，首季衰退逾6％，是16年半來最大減幅，比美國、南韓衝擊還深。

【5】小豬沉默5日發聲 澄清母親很健康

羅志祥（小豬）與前女友周揚青分手分得難看，周踢爆小豬與愷樂（蝴蝶姊姊）有不正當男女關係，讓小豬形象跌落谷底。據周刊29日在報導中指出，周揚青的閨蜜透露因小豬母親重病，又「像狗一樣」苦苦求周，因此周才暫時決定收手不再爆料，閨蜜並加碼說小豬的後宮不只愷樂，連女團Popu Lady的吳昀廷（寶兒）、Twinko的篠崎泫、網拍女模張香香，及台灣虎航空姐Rita都在「豬女郎」行列中。

(中時電子報)