韓國京畿道利川市一間物流倉庫施工現場29日發生大火，至今已釀成38人喪命、10人受傷。

韓國京畿道利川市一間物流倉庫施工現場昨（29）日發生大火，至今已釀成38人喪命、10人受傷。

韓聯社報導，韓國消防人員表示，當地時間29日下午1時32分左右，位於首爾東南方80公里遠的利川市，一間4層樓物流倉庫施工工地突然竄出火舌，至今大火已造成38名員工喪命、10人受傷，當中8人傷勢嚴重。

大火發生當時，現場一共有9間公司共78人值班，當局一共派出70多輛消防車及150多名消防員救火。

消防人員表示，火舌起初是從地下2樓竄出，由於施工現場放置了易燃化學物質氨基甲酸乙酯（urethane）以作為隔熱之用，他們推測，可能是工人施工時意外導致爆炸。利川消防單位首長徐承鉉（Suh Seung-hyun，音譯）表示，可能是工人進行氨基甲酸乙酯施工工程時，油滴引燃才造成大火。

根據消防人員及目擊者描述，火勢蔓延速度「極快」，並且至少聽到10次爆炸聲，火災發生當時，死者明顯是無法逃生才喪命。

此外，施工現場也沒有灑水器或是其他安全設施，可能也是導致死傷慘重的原因。

(中時電子報)