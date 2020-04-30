錢櫃案延燒！復興星聚點停業 遭爆安檢「偷吃步」

林森錢櫃這把火延燒整個KTV產業，連星聚點也在稽查後被下令停業改善。不過星聚點前員工爆料，平常安檢都「有默契」，所以一定通過，甚至還有一名星聚點負責接待的前員工，說自己就是被要求負責消防系統開關的人，看著林森錢櫃的例子，他說萬一發生在自己身上，完全無法想像要怎麼扛下這些無辜人命。

北市府持續清查消防安檢，星聚點復興店遭停業，前員工看不下去，挺身而出爆內幕。星聚點前員工：「今天如果同一把火，燒在星聚點的話，可能死傷會更嚴重」。

KTV前員工表示，被要求開關消防安檢。

星聚點前員工小葉：「我在星聚點做了四年，我有兩年負責就是，要去處理那個開關，假設以上班8小時來說的話，至少會去關到3到4次，蜂鳴器都會貼上膠帶，怕太吵太大聲，還有很多開關都是關掉的，消防安檢的時候，我都是負責要把膠帶撕開，一些開關打開的人」。

如今林森錢櫃大火奪5命，在KTV當前台的小葉，從沒想過這兩年來，聽主管命令，手裡操控的消防系統開關，可能會影響無數人命。

不只關乎性命安全的消防系統，說關就關，還有更多安檢潛規則。星聚點前員工：「每次消防安檢檢查，我們都會把所有物品推掉，不然就是拿去藏起來，該開的開一開，消防隊來或是消防安檢，怎麼檢查一定是怎麼過，星聚點跟錢櫃其實都是一樣的，錢櫃（以前）由我們星聚點老闆，一手打造這個KTV王國」。

前員工踢爆，不只安檢前有默契，先收拾，甚至僅僅三名服務生，得負責打理91間包廂。星聚點前員工：「91間包廂客滿最多3位（服務生），3位怎麼去服務2、3百人，消費者也會常常說，怎麼都找不到服務人員，因為我們只有3個人」。

星聚點總機：「有一些前員工，有關消防安檢的爆料，可能不方便做回應。」實際求證星聚點，總機針對所有爆料內容，都以不方便為由沒有直接回應，新聞窗口則是始終沒接電話，但不論如何，北市府下令停業，已經顯示出消防安全出現嚴重疏漏。

(中時電子報)