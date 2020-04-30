瑩碩(6677)指出，今年農曆春節落在元月，客戶提前於去年底備貨，致使首季業績相對較淡，不過公司已在去年獲TFDA核准並取得抗思覺失調學名藥證，該藥物2019年台灣市場規模約新台幣3億元左右，目前公司正加速趕工生產，預計第二季正式上市，可望帶來穩定的營運挹注。

在已授權的技術合作案方面，今年上半年度亦有三大進展，包括與大陸NS公司合作開發的腎臟科藥品已完成生體相等性試驗（bioequivalence study, BE），挺進藥證申請階段，本案已圓滿結案；另與大陸C公司合作開發的精神科產品已取得BE備案號，即將執行BE試驗；此外，於去年10月與韓國藥品大廠簽訂之中樞神經產品合作案，亦將於上半年度開始執行BE試驗。上述二項BE試驗預計將於今年度完成，可望達成階段性里程碑。

2019年合併營收8.78億元，稅前淨利為2941萬元，是自2017年虧轉盈後連續第二年獲利，年減24.81%，主因2018年有一次性處分收入致使基期較高所致，稅後歸屬母公司業主淨利為24,11萬元，EPS 0.56元。瑩碩董事會通過每股將配發現金股利0.25元，為近年首度配發現金股利。

(時報資訊)