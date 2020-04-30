行政院政委龔明鑫表示，政府針對新冠肺炎疫情制定的紓困政策，最重要的是「穩住就業與協助弱勢」，連歐洲也即將實施「留職保薪」政策，行政院在明確政策下，一定會做好防疫紓困及振興工作。

龔明鑫指出，除了有雇主勞工可獲得薪資補貼，蔡英文總統特別關心無一定雇主勞工或自營業者的紓困方案。勞動部長許銘春自動請纓、主動統整此業務，自4月20日至今不到10天，達成率已逾80％。

龔明鑫將台灣減班休息及失業率與世界對照，世界請領失業救濟金人數以百萬人計算，金融海嘯時則有超過23萬人放無薪假、60幾萬人口失業，共約90多萬勞工受影響。他強調，在明確政策下「穩住就業，度過難關」，是現在最重要的事。

龔明鑫進一步指出，根據英國《金融時報》（Financial Times）報導，歐洲將開始實施「留職保薪」政策，預計花費3.3兆元、以穩住3千萬人就業，可見全世界想法一致，保住就業是政策上最重要的事，未來一定會持續做好防疫、紓困，以及未來的振興工作。

勞動部表示，「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」自4月20日公告受理，至29日完成核准79萬8962件，累計撥款總金額239億6886萬元。

(時報資訊)