封測廠超豐（2441）受惠客戶訂單需求暢旺，2020年首季稅後淨利雙位數「雙升」至5.44億元，季增達11.53％、年增達60.19％，每股盈餘（EPS）達0.96元。在訂單需求續旺下，法人看好超豐第二季營收可望續揚、向上挑戰新高，上半年營運成長動能無虞。

超豐2020年首季營收32.72億元，季增1.25％、年增達28.67％，改寫歷史次高。毛利率3.53％、20.06％，優於去年第四季23.27％、19.66％及去年同期20.01％、16.08％，本業獲利能力同步提升。

在營收擴大、本業獲利能力提升，配合業外收益增加挹注下，超豐2020年首季稅後淨利5.44億元，季增達11.53％、年增達60.19％，每股盈餘（EPS）0.96元，優於去年第四季0.85元及去年同期0.6元。

觀察超豐首季各業務概況，封裝營收27.61億元，季增0.82％、年增達29.24％。測試營收5.1億元，季增3.61％、年增達25.68％。法人指出，超豐受惠微控制器（MCU）及NOR Flash等封裝接單轉強，帶動首季營運成長動能暢旺。

展望後市，法人認為，超豐除持續受惠終端客戶回補庫存訂單，加上遊戲機及真無線藍牙耳機（TWS）相關NOR Flash封裝訂單續強，以及接獲新冠肺炎帶動醫療相關微處理器封裝急單，看好第二季營收可望挑戰歷史新高，上半年營運動能暢旺。

超豐執行長謝永達年初時表示，由於客戶下單轉趨積極，公司產能幾乎全滿，對上半年營運正向看待。公司今年將持續爭取晶圓級封裝訂單、目標達到滿載，並擴增一線客戶陣容，但需留意國際政經局勢、新台幣強勢、金價上漲等不確定因素。

超豐今年將持續因應客戶需求擴產，資本支出將優先聚焦於覆晶（Flip Chip）、晶圓級尺寸（WLCSP）及四方平面無導線（QFN）封裝產能。法人認為，超豐上半年營運成長動能無虞，但下半年市況及訂單能見度不明，狀況有待進一步觀察。

(時報資訊)